Blumhouse går inn i spillbransjen med Fear the Spotlight

Som en del av Day of the Devs -sendingen ble det nettopp avslørt at produksjonsselskapet Blumhouse går inn i videospillutviklingen ved å publisere Cozy Game Pals' neste prosjekt.

Spillet, som er kjent som Fear the Spotlight, beskrives som et "kjærlighetsbrev til klassiske 90-talls skrekkopplevelser med fokus på rik historiefortelling, gåteløsning og en anspent atmosfære." Derfor kan du se frem til retro 3D-kunst, ingen jump scares, taktile gåter, uhyggelig utforskning og noen få stealth-sekvenser.

Når det gjelder historien er dette en klassisk ungdomsskrekkfortelling om å oppdage sannheten bak en tragisk brann på 1990-tallet. Den nøyaktige plott-synopsis kan sees nedenfor :

"Sunnyside High har en mørk historie. Når Vivian går inn i de øde korridorene for en seanse med den opprørske Amy, ender hun plutselig opp alene og prisgitt monsteret som vandrer rundt i gangene. Vivian må unngå monsterets blikk, finne vennen sin og avdekke den urovekkende, morderiske sannheten om en flere tiår gammel tragedie."

Når Fear the Spotlight debuterer, kommer det en gang i løpet av 2024 på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series X/S, og Switch. Sjekk ut avsløringstraileren nedenfor.