Blumhouse Productions kunngjør spillstudio

Blumhouse Productions er et navn som raskt har blitt synonymt med skrekkfilmer. Selskapet bak hits som M3GAN og Get Out, samt det som nå er klassifisert skrekkklassikere som Insidious og Paranormal Activity, har Blumhouse produsert noen flotte skrekkfilmer.

Nå ser det ut til å utvide til spill, med det passende navnet divisjon Blumhouse Games. Den nye divisjonen vil samarbeide med indie-spillutviklere for å produsere mindre titler i stil med skrekkfilmene.

2023 så allerede ut til å bli et flott år for skrekkspill med Resident Evil 4, Alan Wake 2, Alone in the Dark og flere. Selv om det er usannsynlig at Blumhouse Games vil vise frem sin første tittel i år betyr denne utvidelsen at vi sannsynligvis kommer til å ha noen interessante skrekkspill som kommer vår vei snart.

Hva synes du om dette? Vil du se noen Blumhouse-filmer tilpasset spill?

