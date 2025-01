Blumhouses The Woman in the Yard skal levere profetisk skrekk

Blumhouse har et travelt år foran seg, som etter ankomsten av Wolf Man denne uken, har skrekkproduksjonsselskapet til hensikt å debutere en oppfølger til The Black Phone, M3GAN, og Five Nights at Freddy's. Men det er ikke alt, før disse oppfølgerne lander, kan vi se frem til et nytt prosjekt som ser ut til å levere virkelig foruroligende profetisk skrekk.

Det er kjent som The Woman in the Yard, og selv om den tittelen er veldig bokstavelig og hjelper til med å forstå handlingen, er tilleggsinformasjonen at når denne kvinnen ankommer utenfor en families landlige hjem, har hun en tendens til å levere opprivende meldinger og sannheter som snart blir en realitet.

Filmen har Danielle Deadwyler i hovedrollen, og Jaume Collet-Sera fra Black Adam and Carry On har regissert. Filmen er også skrevet av Sam Stefanak, som for første gang skriver manus til en spillefilm.

Når det gjelder når The Woman in the Yard har tenkt å gjøre sin ankomst på kinoer rundt om i verden, kommer prosjektet 28. mars 2025, og med det i bakhodet kan du se traileren for filmen nedenfor.