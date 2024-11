BMW lager spesialutgave av M3 GTR for å markere 30 år med Need for Speed

HQ

På midten av 2000-tallet, da Need for Speed var kongen av racingspill, var det én bil som virkelig ble ikonisk blant spillere. Det var BMW M3 GTR '05, som dukket opp som forsidebil på det elskede Most Wanted fra 2005. Nå som Need for Speed feirer 30 år, har folkene hos EA gått sammen med The Speedhunters og BMW for å gjøre den bilen til virkelighet.

Bilen har blitt gjenskapt i all sin fantastiske og detaljerte prakt, og den vil til og med bli utstilt i en periode på BMW Welt i München, Tyskland, noe som betyr at du kan besøke og se denne bilen med egne øyne. Den vil være til stede frem til begynnelsen av januar 2025.

Mens du kan se et bilde av den fysiske modellen nedenfor, hvis du er interessert i hvordan BMW og The Speedhunters gikk frem for å lage denne autentiske modellen, har EA publisert en fullstendig artikkel som også dykker ned i historien til M3 GTR og hvorfor den ble valgt som coverstjerne for den tidløse Most Wanted.

