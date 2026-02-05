BMW ruller ut de første i3-forproduksjonsmodellene fra fabrikken i München

HQ

Historisk sett har BMW 3-serie vært den mest populære delen av selskapets modellprogram i flere tiår, men en elektrisk ekvivalent har manglet siden de begynte å produsere elbiler i i-serien.

Det vil endre seg relativt snart, ettersom BMW forbereder i3, en elektrisk 3-serie sedan, som skal bli en rimeligere inngangsbillett i serien. En ny pressemelding med kamuflerte bilder av den kommende modellen har blitt sluppet, og et løfte om at de vil fortsette å trappe opp produksjonen i andre halvdel av 2026.

"Produksjon av førseriebiler er en viktig milepæl for fabrikken vår," sa Peter Weber, sjef for BMWs fabrikk i München. "For første gang har vi bygget en BMW i3 i sin helhet på fabrikken vår - ved hjelp av toppmoderne produksjonsteknologi og digitalt tilkoblede prosesser."

Det ser ut til at de første modellene vil bli levert i 2026, men nøyaktig når er fortsatt et mysterium.