BMW-salget faller 20 % på grunn av nedgang i USA

BMWs elbilproduksjon har generelt blitt godt mottatt, men spesielt på grunn av den generelle nedgangen på elbiler i USA har konsernet opplevd en ganske betydelig salgsnedgang.

I første kvartal 2026 falt selskapets globale EV-salg med rundt 20%, som bemerket av InsideEVs. Denne nedgangen kommer sammen med en nedgang på 3.5% i de samlede leveransene, med BMW som skiftet 565.748 biler globalt i løpet av kvartalet.

Historien er imidlertid ikke ensartet på tvers av regioner. Europa holder seg fortsatt relativt godt oppe, med beskjeden vekst, men viktige markeder som USA og Kina trekker ned. Svak etterspørsel, endrede insentiver og tøffere konkurranse spiller alle en rolle i nedkjølingen av elbilmarkedet. Selv Rolls-Royce - som vanligvis ikke påvirkes av de generelle markedssvingningene - opplevde et fall i salget, noe som understreker hvor utbredt nedgangen er i hele konsernet.

BMW er imidlertid fortsatt forpliktet til elbiler, og uttrykte seg positivt om utsiktene for det kommende kvartalet.