BMW skal produsere både en elektrisk og en bensindrevet M3

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Akkurat når den voldsomme debatten rundt Ferrari Luce har begynt å stilne, er en helt ny «situasjon» her for å ta dens plass.

Som Top Gear bekrefter, vil BMW produsere både en elektrisk og en bensindrevet M3, men sammen med det nye utseendet til dette M-divisjonskonseptet og løftet om den første elektriske varianten, er debatten i ferd med å bli giftig igjen.

Hvis du ikke visste det, forbereder BMW seg på å lansere sin første helelektriske M3, en modell som forventes å produsere nær 1 000 hestekrefter takket være et oppsett med fire motorer avledet fra selskapets Neue Klasse-arkitektur. Selv om denne versjonen er i ferd med å bli den kraftigste M3-en noensinne, sier BMW at de forstår at ikke alle kunder ønsker seg en elektrisk ytelses-sedan.

I samme Top Gear-artikkel bekreftet BMW M-sjef Frank van Meel at en ny forbrenningsdrevet M3 allerede er under utvikling ved siden av elbilen. I stedet for å erstatte den nåværende G80-generasjonen, vil den nye bensinmodellen komme som et eget produkt, slik at BMW kan tilby kundene et valg mellom to fundamentalt forskjellige tolkninger av M3-formelen.

Forbrenningsversjonen forventes å bruke en oppdatert versjon av BMWs 3,0-liters sekssylindrede motor med dobbel turbolader, sannsynligvis basert på S58-motoren som finnes i dagens M3 Competition.

Akkurat nå kan du imidlertid ta en titt på den kontroversielle nye konseptmodellen nedenfor.