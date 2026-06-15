Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Biler

BMW skal produsere både en elektrisk og en bensindrevet M3

Og de har nettopp vist frem M3s fremtid, rent estetisk.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Akkurat når den voldsomme debatten rundt Ferrari Luce har begynt å stilne, er en helt ny «situasjon» her for å ta dens plass.

Som Top Gear bekrefter, vil BMW produsere både en elektrisk og en bensindrevet M3, men sammen med det nye utseendet til dette M-divisjonskonseptet og løftet om den første elektriske varianten, er debatten i ferd med å bli giftig igjen.

Hvis du ikke visste det, forbereder BMW seg på å lansere sin første helelektriske M3, en modell som forventes å produsere nær 1 000 hestekrefter takket være et oppsett med fire motorer avledet fra selskapets Neue Klasse-arkitektur. Selv om denne versjonen er i ferd med å bli den kraftigste M3-en noensinne, sier BMW at de forstår at ikke alle kunder ønsker seg en elektrisk ytelses-sedan.

I samme Top Gear-artikkel bekreftet BMW M-sjef Frank van Meel at en ny forbrenningsdrevet M3 allerede er under utvikling ved siden av elbilen. I stedet for å erstatte den nåværende G80-generasjonen, vil den nye bensinmodellen komme som et eget produkt, slik at BMW kan tilby kundene et valg mellom to fundamentalt forskjellige tolkninger av M3-formelen.

Forbrenningsversjonen forventes å bruke en oppdatert versjon av BMWs 3,0-liters sekssylindrede motor med dobbel turbolader, sannsynligvis basert på S58-motoren som finnes i dagens M3 Competition.

Akkurat nå kan du imidlertid ta en titt på den kontroversielle nye konseptmodellen nedenfor.

BMW skal produsere både en elektrisk og en bensindrevet M3
BMW skal produsere både en elektrisk og en bensindrevet M3
BMW skal produsere både en elektrisk og en bensindrevet M3

Dette innlegget er kategorisert under:

Biler


Loading next content