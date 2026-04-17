BMW vil levere nye "merkeformende" halo-biler

HQ

Selv om det ikke nødvendigvis er noe som kommer ofte, kan såkalte "brand-shapers" som debuterer på store bilmesser eller CES, være en måte for et merke å reformere sin identitet på, eller lansere nye ideer. BMW har laget slike biler tidligere, og de er ikke ferdige. Internt har BMW kalt dem "brand shapers" , og de har offisielt flere på gang.

Og de er ikke bare show-stealers heller, disse halo-bilene vil tilsynelatende også bli solgt, selv om de ikke er i skala eller i store mengder. Disse bilene vil sitte over kjernesortimentet og fungere som uttalelsesstykker. Mike Reichelt, sjef for Neue Klasse, har sagt dette til det australske magasinet Carsales:

"For oss er midten av merkevaren viktigst. Den beste måten er å starte i midten av merkevaren, og ikke på grensene til porteføljen. For oss var det veldig viktig å starte i mellomklassen, fordi det er der [salgs]volumet er. For å skalere den nye teknologien og arkitekturen trenger du volum. Den [opprinnelige] i3 var for eksempel en merkevareformer. Eller i8. Det var tiden for å lage en merkevareformer, langt unna den normale serieporteføljen. Nå er det helt motsatt."

Disse halo-bilene kommer ikke med det første. BMW prioriterer det vanlige sortimentet først, noe som betyr at de mer eksperimentelle, imagedefinerende modellene kommer senere i syklusen.