BMW:s sjef: "Forbrenningsmotoren vil aldri dø"

BMW lanserte nettopp sin nye elbilplattform Neue Klasse på bilutstillingen i München, og med det burde produsentens fremtid i stor grad være elektrifisert, men det er den ikke. Autocar India har snakket med Jochen Goller, BMWs sjef for salg og merkevarebygging, og han er veldig klar og tydelig når han forklarer at for BMW kommer forbrenningsmotoren aldri til å dø ut. Aldri.

"Forbrenningsmotoren kommer aldri til å forsvinne. Aldri"

EU har sagt at biler med bensin-/dieselmotorer ikke kan selges etter 2035, men det er nå en beslutning som mange analytikere tror vil bli omgjort.