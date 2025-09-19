Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Bilar

BMW:s sjef: "Forbrenningsmotoren vil aldri dø"

BMWs salgs- og merkevaresjef er krystallklar på at EUs vedtak aldri vil bli en realitet...

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

BMW lanserte nettopp sin nye elbilplattform Neue Klasse på bilutstillingen i München, og med det burde produsentens fremtid i stor grad være elektrifisert, men det er den ikke. Autocar India har snakket med Jochen Goller, BMWs sjef for salg og merkevarebygging, og han er veldig klar og tydelig når han forklarer at for BMW kommer forbrenningsmotoren aldri til å dø ut. Aldri.

"Forbrenningsmotoren kommer aldri til å forsvinne. Aldri"

EU har sagt at biler med bensin-/dieselmotorer ikke kan selges etter 2035, men det er nå en beslutning som mange analytikere tror vil bli omgjort.

BMW:s sjef: "Forbrenningsmotoren vil aldri dø"

Dette innlegget er kategorisert under:

Bilar


Loading next content