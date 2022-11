Bob Iger er tilbake som Disney-sjef

HQ

Disney elsker virkelig Bob-ene sine. Det enorme underholdningsselskapet ble drevet av Bob Iger i 15 år, mellom 2005 og 2020, men han valgte omsider forlate selskapet, og like etter ble Bob Chapek ansatt som administrerende direktør i stedet.

Vel, det har gått to år med Chapek ved roret og Disney har bestemt seg for at han ikke har levert til forventningene, noe som betyr at Chapek er ute, og morsomt nok bringer de tilbake Bob Iger som administrerende direktør for de neste to årene.

Dette har fått Disney-aksjen til å gjøre et overraskende hopp, med aksjekurser som steg med 8% fra mandag morgen.

Takk, BBC