Bob Iger forblir Disneys konsernsjef frem til 2026

Bob Iger, nåværende Disney-sjef, blir sittende i stillingen frem til 2026. Iger trakk seg nylig fra stillingen etter 15 år i selskapet, men kom tilbake i fjor og overtok stillingen etter Bob Chapek.

"Bob har gang på gang vist en enestående evne til å transformere Disney for å skape fremtidig vekst og økonomisk avkastning, noe som har gitt ham et rykte som en av verdens beste konsernsjefer", sier Disneys styreformann Mark G. Parker. "Bob har nok en gang satt Disney på riktig strategisk kurs for fortsatt verdiskapning, og for å sikre en vellykket gjennomføring av denne transformasjonen og samtidig gi god tid til å posisjonere en ny konsernsjef for langsiktig suksess, har styret besluttet at det er i aksjonærenes interesse å forlenge hans periode, og han har gått med på vår forespørsel om å fortsette som konsernsjef ut 2026."

Disney arbeider for tiden med en rekke interne problemer, og forventningen har vært at Iger vil bli værende for forhåpentligvis å løse dem. Han vil også bidra til å løse utfordringen med å finne en etterfølger til stillingen.

Takk, Variety.