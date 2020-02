Bob Iger trekker seg som Disneys CEO

Disney har fått en ny kaptein ved roret. Bob Iger, som har vært CEO for Disney siden 2005, annonserte via en pressemelding 25. februar at han gav seg som CEO, med umiddelbar virkning. Han annonserte også at Bob Chapek, ansvarlig for Disney-parkene, ville ta over som CEO. Grunnen til at Bob Iger gir seg er per nå ukjent, men fans spekulerer i alt fra politisk kampanje til å rett og slett ville gi seg på topp.

Bob Iger har i sin tid som CEO fått Disney til å kapre Pixar, Marvel, Lucasfilm og 20th Century Fox. Mange er fan av mye av det han har fått til, men noen er kritiske til Igers filosofi. Under hans ledelse har Disney fokusert mye på å få så mye penger som mulig av allerede eksisterende IP'er, med live action-versjoner av deres mest kjente animasjonsfilmer.

Bob Chapek har vært leder for parkene siden 2018, og har vært godt likt av investorene, men ikke like mye av fansen. Chapek er kjent for å klare å kutte kostnader der det ikke er kritisk, slik at parkene får bedre marginer. Dette betyr at flere av underholdnings-segmentene i parken som ikke har en direkte inntjeningsmulighet har blitt kuttet, til ergrelse for fans av nettopp denne typen underholdning. Chapek har også fokusert på å bruke eksisterende IP'er i større grad i parkene, istedenfor å jobbe med nye, originale ideer til forskjellige attraksjoner.

Hvordan blir Bob Chapek som CEO? Det vil tiden vise.