Bob Odenkirk er fetter med King Charles

HQ

I den nye episoden av det amerikanske TV-programmet Finding Your Roots fikk Bob Odenkirk seg litt av en overraskelse da det ble avslørt at han er 11. søskenbarn med kong Charles III. Vanligvis blir man nok ganske opprømt hvis man får vite at man er i slekt med kongelige.

Odenkirk er imidlertid ikke særlig fornøyd. "Jeg er amerikaner. Jeg er ikke monarkist. Jeg tror ikke på det. Jeg føler at det er litt forskrudd", sier han. "Jeg forstår hvorfor samfunnet bygget seg opp rundt monarker og ledere, og at de førte dem videre gjennom generasjoner. Jeg forstår at det går igjen i alle samfunn og sivilisasjoner. Men jeg mener at vi har kommet til et bedre sted med demokratiet, og at vi bør fortsette på den veien."

Med denne informasjonen er sjansen større enn null for at Odenkirk kan arve tronen. Sjansen er forsvinnende liten, og det vil kreve en død på Game of Thrones-nivå, men jeg vil heller ha Saul som konge enn en gammel gubbe med pølsefingre.