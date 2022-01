Bob Saget er død

HQ

Etter å ha tatt fra oss både Betty White og Sidney Poitier skulle man kanskje tro at 2022 hadde startet med nok dårlige nyheter, men tydeligvis ikke.

For sheriffkontoret i Orange County avslører at Robert "Bob" Saget, som for oss eldre vel er mest kjent for Full House og de litt yngre How I Met Your Mother) er funnet død.

Han ble bare 65 år gammel, men ble altså funnet på Ritz-Carlton Orlando etter å ha hatt "I Don't Do Negative Tour"-showet sitt på Ponte Vedra Concert Hall kvelden før. Bare noen timer før hadde han lagt ut en hyggelig melding og bilde på Twitter:

"Elsket kveldens show i @PV_ConcertHall i Jacksonville. Takknemlig publikum. Takk igjen til @RealTimWilkins for åpningen. Jeg ante ikke at jeg gjorde et to timer langt set i kveld. Jeg er lykkelig avhengig igjen av dette (...)"

Hvil i fred, Bob. Forhåpentligvis får du fortsette med det der du er nå.