Boba Fett-skuespilleren Temuera Morrison kommer ikke tilbake for The Mandalorian & Grogu

Under et panel på Fan Expo Chicago bekreftet Boba Fett -skuespilleren Temuera Morrison sitt fravær fra den kommende Star Wars -filmen The Mandalorian & Grogu.

Selv om lite er kjent med sikkerhet om filmen for øyeblikket, rapporteres det at den skal komme etter sesong tre av hit Disney+ showet, som har Pedro Pascal i hovedrollen. Fans har hatt håp siden sesong to, som inneholdt Morrisons karakter tungt, men dette kan bare stave slutten på den spesielle plottråden.

Med tanke på betydningen og populariteten til Boba Fett som karakter for The Mandalorian spesielt, så vel som i den bredere Star Wars kanon, er det en overraskende utelatelse, men det kan skyldes den dårlige mottakelsen av hans egen serie The Book of Boba Fett - uten at det er Morrisons feil.

I tillegg uttalte Morrison under "From Clone Troopers to Bounty Hunters"-panelet at han ikke hadde mottatt noen offisielle oppdateringer angående en andre sesong av The Book of Boba Fett, så Disney kan ha valgt å legge karakteren helt på hylla (takk, Screen Rant).

Vi håper imidlertid at en så varig karakter får en ny sjanse. Vil du se Boba Fett komme tilbake, og i så fall hvordan? La oss få vite det i kommentarfeltet.