Boba Fett-stjernen mener at Disney har feiltolket karakteren i serien

Temuera Morrison har vært Star Wars-verdenens mest mystiske dusørjeger Boba Fett siden 2002 og vet selvfølgelig mye om selve karakteren. I den pågående Disney Plus-serien The Book of Boba Fett gjentar han rollen sin og i den serien bruker han relativt sjelden sin ikoniske hjelm, og snakker mye mer enn han noen gang har gjort i filmene. Noe som Temuera ikke liker. Ifølge et nylig intervju med NWE prøvde han gjennom hele innspillingen å overbevis showrunner John Favreau om at Boba burde snakke mye mindre, noe Disney-sjefene inkludert Mandalorian-skaperen Fayreau nektet å høre på.

"I was hoping not to say as much as I have already in the first two episodes. I speak far too much. In fact, in the beginning, I was trying to pass my lines on to Ming-Na Wen. I said: 'Excuse me director, I really feel that Ming-Na should say these lines, 'cause I wanna stay mysterious. I wanna stay quiet. Sometimes, I'd say to Favreau, 'I think this is too much, I think this is too much.' I said: 'Noah, this scene tomorrow. I'm talking too much! This Boba Fett doesn't talk this much. Look, I've got all these paragraphs. I think we should get rid of it and Jon's going to Atlanta so don't tell him! Then, that morning on set, I get a call from Atlanta: 'Jon wants you to say all that dialogue. We'll cut it out later.' (laughs) So he was even keeping an eye on us from all areas."

Det er ganske sjeldent man ser hovedskuespilleren rette kritikk mot sin egen serie på den måten, men det er kanskje også litt forfriskende. Synes du også at Fett snakker for mye i serien?