Bobby Kotick forlater Activision ved utgangen av året

Activision-sjefen Bobby Kotick begynte å lede selskapet i 1991, og for å illustrere hvor lenge siden det var i videospillbransjen, ble Super Nintendo lansert i Europa i 1992...

Men alt har en ende, og ettersom Microsoft nå har gjort Activision Blizzard til en del av Xbox Game Studios, har Kotick avslørt at han vil forlate selskapet innen utgangen av året, nesten 33 år etter at han ble sjef. Det er fortsatt ikke klart hvem som skal erstatte Kotick, men han skriver i et åpent brev:

"Jeg har lenge sagt at jeg er helt innstilt på å hjelpe til med overgangen. Phil har bedt meg om å fortsette som administrerende direktør i ABK og rapportere til ham, og vi har blitt enige om at jeg skal gjøre det ut 2023. Vi ser begge frem til å samarbeide om en smidig integrering for lagene og spillerne våre."

Kotick skriver også hva det betyr for Activision Blizzard å være en del av Microsoft:

"Sammenslåingen med Microsoft vil gi nye ressurser og nye muligheter til våre ekstraordinære team over hele verden. Det vil også gjøre det mulig for oss å levere mer moro, mer glede og mer tilknytning til flere spillere enn noen gang før."

Som leder av selskapet har Kotick vært en kontroversiell skikkelse som har vært kjent for å foretrekke noen få, svært store franchiser og sjelden ta risiko eller investere i mindre og mer usikre prosjekter. Dette har mer eller mindre gjort Activision til en Call of Duty fabrikk, og mange mener at Blizzard sine spill mistet kvalitet etter at de fusjonerte med Activision. Det har også vært mange klager på urettferdig arbeidspraksis, beskyldninger om diskriminering og andre ting som folk mener Kotick ikke har håndtert på en god måte.

Å få en ny leder etter 33 år for verdens største tredjeparts spillutgiver (nummer to hvis man regner Tencent som tredjepart), som nå er en førstepartsutgiver, er selvsagt en enorm forandring, og det skal bli interessant å se hva dette betyr for fremtiden.

Hva synes du den neste Activision Blizzard -sjefen bør gjøre på sin første arbeidsdag?