Bobby Kotick mener AI ville være et flott verktøy for Guitar Hero

AI er definitivt det nye sort i teknologibransjen, og alle store selskaper undersøker for tiden hvordan de kan implementere dette i sin daglige virksomhet. En gigant som Activision Blizzard er intet unntak, og under et møte i selskapet nylig delte sjefen Bobby Kotick noen interessante synspunkter på AI generelt og hvordan det kan brukes av selskapet:

"Jeg har kjent Sam Weltman og folkene som jobber på OpenAI i lang tid. Jeg vet ikke hvor mye folk innser at mye moderne AI, inkludert ChatGPT, startet med ideen om å slå et spill, enten det var Warcraft eller Dota eller Starcraft eller Go eller Chess. Men hva er nå disse store språklæring modell AI-teknologier, alle startet fra denne ideen om å slå et spill.

Og jeg tror en av de tingene jeg har opplevd det siste året er den samme følelsen som jeg hadde da jeg så den første MacIntosh, om hvor meningsfull virkningen av AI ville være på samfunnet både positivt og negativt. Men for det vi gjør, tror jeg det vil ha en dyp positiv innvirkning på de tingene vi vil kunne gjøre innen spillutvikling for spillerne våre. Det vil gjøre oss i stand til å gjøre ting vi ikke har kunnet gjøre på lenge."

Da vi snakket om gode måter å bruke AI-teknologien på, foreslo Kotick at Guitar Hero ville ha stor nytte av dette, noe som gir håp for alle digitale rockere der ute:

"Du vet hvis du tar et eksempel på en ting som Guitar Hero, jeg har alltid hatt denne visjonen for hva et nytt Guitar Hero-produkt kan være, men uten å ha AI og deretter prosessorene innebygd enten i telefoner, i datamaskiner eller i spillkonsoller som lar deg faktisk ha prosesseringshastigheten for å aktivere den AI, har vi aldri vært på et sted der AI kommer til å ha praktisk virkelighet og anvendelighet for spill før nå. Og jeg tror at når du ser ut over de neste fem eller syv årene, vil innvirkningen på spillproduksjon bli ekstraordinær."

Nøyaktig hvordan Kotick tror Guitar Hero vil bli forbedret av AI forblir en hemmelighet for nå, men la oss håpe vi får se resultatet etter hvert. Vi kan vel ikke være de eneste som savner kombinasjonen av plastgitarer og metall?

Takk, Kotaku.