Bobby Kotick mener EA og Unitys eks-CEO var den verste i videospill

Å si at ex-Activision-sjef Bobby Kotick ikke akkurat var elsket av fans av videospillindustrien, er sannsynligvis litt av en underdrivelse. Kotick var involvert i flere skandaler som til slutt kulminerte i at arbeidere, fagforeninger og investorer ville ha ham vekk fra selskapet han ledet, men til tross for dette har Kotick nå avslørt at det var noen i bransjen som ble sett på som en verre administrerende direktør.

I en tale på Grit-podcasten (takk, GameSpot) avslørte Kotick og ex-EAs kreative sjef Bing Gordon at de pleide å betrakte ex-EA og exUnity CEO John Riccitiello som den verste administrerende direktøren i videospillsektoren. Det gikk så langt at Activision til og med ønsket å sikre at Riccitiello ble værende på toppen av EA i stedet for å la noen som Gordon ta over, ettersom det betydde at de ville være en mindre truende konkurrent på utgivelsesfronten.

Kotick uttalte spesifikt: "Jeg sier ikke dette fordi [Gordon] sitter her. Vår frykt var alltid at Bing skulle drive [EA]. Og vi ville ha betalt for at Riccitiello skulle forbli administrerende direktør for alltid ... som om vi trodde han var den verste administrerende direktøren i videospill."

Dette er absolutt kampsnakk og er spesielt interessant ettersom det sannsynligvis ikke er urimelig å si at Kotick og Riccitiello begge er like ugunstig sett på etter deres lange arbeidsopphold i videospillindustrien.