Bobby Kotick saksøker Kotaku og Gizmodo

Bobby Kotick, tidligere administrerende direktør i Activision Blizzard, har anlagt søksmål mot G / O Media, og navngir Kotaku og Gizmodo, for ærekrenkelse. I søksmålet, som er innlevert i Delaware, hevdes det at begge nettstedene gjorde alt de kunne for å sverte Kotick ved å nevne falske og tilbaketrukne påstander om trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.

Kotick var et av de store navnene det ble snakket om i 2021 da det ble rapportert at Activision Blizzard hadde institusjonelle problemer med trakassering, diskriminering og mer. Den aktuelle drakten har imidlertid ingenting å gjøre med disse påstandene, men refererer i stedet til artikler skrevet av de nevnte nettstedene da det ble rapportert at Kotick angivelig ønsket å kjøpe TikTok.

"Kotaku og Gizmodo gikk ut av deres måte å inkludere tilbaketrukne, falske påstander knyttet til problemer på arbeidsplassen som G / O Media visste hadde blitt motbevist av en rekke undersøkelser ... utelukkende for de ondsinnede formålene med å forårsake ytterligere skade på Kotick," heter det i drakten (via Insider Gaming).

Begge medier har fjernet noen av de mer negative karakteristikkene av Kotick, men den tidligere administrerende direktøren mener fortsatt at de gir en feilaktig fremstilling av ham. Vi må vente og se hvordan dette søksmålet blir.