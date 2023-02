Bobby Kotick: Sony "returnerer ikke telefonsamtalene våre"

HQ

Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard forventes å være fullført innen sommeren, ifølge planen som ble presentert i januar i fjor da avtalen ble kunngjort. Hvorvidt dette faktisk skjer, gjenstår å se, i påvente av godkjenninger fra minst tre store konkurransemyndigheter, nemlig EU, Storbritannia og USA.

Sony har kjempet hardt for å stoppe avtalen, men i et nytt intervju med Fox Business kommenterer Activision Blizzard-sjef Bobby Kotick dette, noe som antyder at selskapet ikke ser ut til å være så viktig for Sony som de ønsker å få det til å høres ut. Han sier blant annet at Sony ikke ser ut til å være interessert i å planlegge for fremtiden:

" Det er morsomt, Sony er ikke på telefonen til oss. Faktisk returnerer de ikke telefonsamtalene våre. Og så ... Jeg tror på de tingene som er overraskende for oss er, dette er tiden vanligvis vi ville snakke om fremtiden og nye muligheter sammen for partnerskap, og de har bare ikke vært tilbake våre telefonsamtaler. Og så vet jeg ikke at vi er så verdifulle som de kanskje har representert for regulatorene vi er.»

Hvorvidt Activision Blizzards forhold til Sony har blitt skadet av oppkjøpet gjenstår å se, men det er noe vi bare vil legge merke til hvis avtalen ikke går gjennom.