Boksere fra Uganda og Pakistan forsvinner etter Samveldelekene i Glasgow

HQ

Flere idrettsutøvere fra de nylig avsluttede Commonwealth-lekene 2026, som ble arrangert i Glasgow, er forsvunnet, slik det skotske politiet bekreftet tirsdag. De var alle boksere fra Uganda og Pakistan, og har ikke returnert hjem etter at lekene ble avsluttet sist søndag: Uganda bekreftet at fire av de seks medlemmene av bokselaget ikke hadde returnert, og én pakistansk bokser kom heller ikke om bord på flyet hjem tirsdag.

Det er vanlig at noen idrettsutøvere fra Commonwealth Games, som arrangeres av 56 stater fra det tidligere britiske imperiet, «forsvinner» og velger å ikke reise hjem. Noen valgte å søke asyl i landene der lekene fant sted, noe som er tilfellet for minst én av de ugandiske boksere, som snakket med det ugandiske mediet NBS Sports og sa at de valgte å fortsette karrieren i et land de mente tilbød bedre treningsfasiliteter og muligheter enn hjemlandet.

Lekene har blitt arrangert siden 2014, enten i Australia eller Storbritannia. Etter Commonwealth-lekene i Gold Coast i Australia i 2018 lette myndighetene fortsatt etter 50 idrettsutøvere og funksjonærer en måned etter at konkurransen var avsluttet, mens ytterligere 190 hadde søkt asyl, ifølge Reuters.