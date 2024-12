Bokseverdenen viser respekt for Genadij Krajevskij, den litauiske bokseren som døde 37 år gammel: "Han møtte utfordringer mange ikke kunne se"

HQ

Litauiske Genadij Krajevskij er død, 37 år gammel. Krajevskij, kjent som den baltiske bomberen, var en velkjent bokser i Storbritannia, dit han flyttet som 21-åring. Han hadde en merittliste på 1-75, noe som betyr at han bare vant én av sine profesjonelle kamper, men han var beundret og respektert nettopp på grunn av sin utholdenhet.

Den seieren kom i hans 68. kamp av 76 profesjonelle kamper, mot Lee Hogan. VIP Boxing Promotions delte en video av hans ekstatiske reaksjon etter at dommerne hadde annonsert seieren, der han ropte "Never give up" til kameraet.

Dessverre er det ikke bekreftet, men det er antydet at han tok sitt eget liv. Bokseren Nick Blackwell var trist over nyheten og skrev at "Nok et liv gikk tapt fordi det ikke finnes noen støtte der ute for boksere som er tvunget til å pensjonere seg etter å ha pådratt seg hjerneskader i ringen".

Krajevskij bokset sin siste kamp i august 2024. Som rapportert av Boxing Scene, ble han fratatt lisensen av British Boxing Board of Control etter den kampen, noe hans daværende manager, Kevin Maree, sa var "uunngåelig" 36 år gammel og etter 76 kamper.

Da nyheten ble kjent, skrev Maree at "utenfor tauene sto Genadij overfor utfordringer som mange ikke kunne se. Hans utrolige styrke og motstandsdyktighet skjulte en indre kamp som ofte gikk ubemerket hen".

"Når vi minnes den vakre personen som Genadji var, la oss også anerkjenne viktigheten av mental helse og de tause kampene mange utholder. Historien hans er en gripende påminnelse om at vi alle står overfor utfordringer, og at det er avgjørende at vi støtter hverandre."

Flere andre boksere og viktige personer i bokseverdenen viste Krajevskij sin respekt. Hans mest kjente kamp fant sted i 2020, mot Tommy Fury, halvbroren til tungvektsverdensmester Tyson Fury. Fury vant på knockout.