Bone Lake forteller en forførende skrekkhistorie i høst

Sommeren går mot slutten, og det betyr at vi nå står foran årets mest uhyggelige sesong. Oktober nærmer seg med stormskritt, og som alltid forbereder underholdningsselskapene fansen på en fullspekket liste med skrekkfilmer som vil komme i slutten av september og utover i oktober.

Et nytt eksempel er den forførende skrekkfilmen Bone Lake, som handler om et lykkelig par som ankommer et idyllisk herskapshus ved en innsjø, men som snart oppdager at de deler huset med et annet mystisk og svært attraktivt par. Ting blir snart merkelige og komplekse når hemmeligheter avdekkes og slashere blander seg inn i bildet, noe som forvandler en fredelig helg til en ferie fra helvete.

Serien har premiere 3. oktober, og du kan se traileren for Bone Lake nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget:

"Et pars romantiske ferie på en bortgjemt eiendom ved en innsjø blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk og attraktivt par. I denne mørke, morsomme og forførende skrekkhistorien forvandles en drømmeferie til en marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, som bringer skremmende hemmeligheter frem i lyset og utløser en blodig kamp for overlevelse."