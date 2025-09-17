Bonfire Studios avduker det fartsfylte, dynamiske PvP-actionspillet Arkheron

Utvikleren Bonfire Studios, opprettet og grunnlagt av den tidligereBlizzard -veteranen Rob Pardo, har avslørt sitt første spill. Kjent som Arkheron, dette er et PvP-prosjekt der 15 lag med tre spillere alle ser ut til å kjempe det ut på et kart som spenner over flere lag av et enormt tårn, alle med tanke på å nå toppen og hevde seier.

Spillet utspiller seg i en mørk og surrealistisk dimensjon som er basert på minner fra den levende verden. Menneskene som er fanget i denne dimensjonen, er fanget via minner de ikke lenger husker, og i et forsøk på å finne ut hva disse minnene er, og som et ledd i et forsøk på å unnslippe Abyss, klatrer de opp i tårnet i verdens sentrum.

For å unnslippe må de ulike lagene på tre kjempe mot hverandre i intens action, samtidig som de overvinner ulike PvE-trusler som belønner bytte som kan brukes til å lage spennende builds og gjøre karakteren din mer dødelig, noe som vil være av avgjørende betydning etter hvert som du fortsetter å klatre opp i tårnet og møter stadig mer krevende fiender.

Hovedspillmodusen er kjent som Ascension, og målet her er å vel ... klatre opp i tårnet i det Bonfire beskriver som "dødelige musikalske stoler". Dette kommer av designelementet som gjør at lag og spillere elimineres etasje for etasje, helt til det bare er to lag igjen på toppen av tårnet.

Arkheron I dette spillet har du ingen klasser eller karakterer å mestre, du skaffer deg ganske enkelt nytt bytte og Relics som justerer spillestilen til bygget ditt i hver kamp. Det er fire å plassere i et bygg, inkludert en krone, en amulett og to våpen, og hver Relic kommer som en del av et sett, noe som betyr at hvis du matcher et sett, får du den ekstra bonusen å heve deg til Eternal status hvor en femte evne låses opp, selv om haken er at når Eternal du ikke kan forlate den formen resten av kampen.

Når det gjelder historien, forklarer Bonfire at det ikke er en kjernefortelling å følge, men at det er rikelig med historie bakt inn og knyttet til spillingen. Utvikleren bemerker: "Etter hvert som historiene om de evige utfolder seg, vil det skje endringer i Tower, noe som vil bidra til å holde metaen frisk."

Når det gjelder når Arkheron vil lanseres, er det ingen planlagt utgivelsesdato ennå, men vi blir fortalt at den første spilltesten vil skje så snart som denne uken, mellom 19. og 21. september. Det vil kun være tilgjengelig på PC, selv om spillet etter hvert også vil lanseres på PS5- og Xbox Series X/S-konsoller.

Ser vi på lanseringsdatoen, var alt som Bonfire hadde å dele at Arkheron forventes å lanseres i 2026, og at når den debuterer, vil den støtte crossplay-handling. Utvikleren forklarer også å holde seg oppdatert for flere nyheter når den gjør seg klar for "primetime" og "neste fase" av lanseringsplanene.