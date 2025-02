Bong Joon-Ho avslører sin neste live-action-film

HQ

Mickey 17 har ikke engang kommet på kino ennå, og allerede er regissør Bong Joon-Ho spent på å fortelle oss mer om sitt kommende live-action-prosjekt. Han har tydeligvis tenkt på denne historien siden 2001.

Hva er det som er så overbevisende at det har festet seg i tankene hans i godt over to tiår? Det er en skrekkhistorie, ifølge et intervju plukket opp av Twitter/X-brukeren hndmaidenonfire, som utspiller seg i Seoul, nærmere bestemt i en underjordisk t-banelinje.

I tillegg til denne nye live-action-filmen jobber Bong Joon-Ho også med sin første animasjonsfilm, som vi ennå ikke har hørt så mye om. Mickey 17- og Parasite-regissøren holder seg selv opptatt, noe som kommer til å være musikk i ørene til fansen hans.