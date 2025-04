Bongo Cat har tatt over Steam

HQ

Nå er vi i gang igjen. Nok et såkalt "klikkerspill" har tatt over Steams hitlister, og denne gangen er det Bongo Cat - den musikalske fluffballen - som har blitt forvandlet til en sjarmerende tomgangsklikker. For de av dere som kanskje ikke er kjent, er spillet basert på det populære memet fra 2018 med en katt som trommer løs på bongotrommer (og stort sett alle andre instrumenter du kan tenke deg).

Spillet er omtrent like enkelt som tidligere virale hits som "Banana" - i bunn og grunn jakter du på virtuelle skattekister som inneholder hatter og andre godbiter. Du kan enten pynte opp Bongo Cat med dem eller selge dem på Steam Marketplace for raske penger. Spillets beskrivelse oppsummerer det slik :

Bongo-katten trenger din hjelp. Bongo cat needz more hatz!!! Hver gang du trykker på en tast, vil Bongo cat slå på oppgavelinjen din. Skriv, klikk, spill, jobb for å samle flere poeng. Hvilke hatter vil du finne?

