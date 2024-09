Bonnie Wright håper HBOs Harry Potter-serie gjør det rette med Ginny Weasley

HQ

Selv om hun er en av de mest innflytelsesrike og viktige karakterene i Harry Potter-universet og -bøkene, fikk ikke Ginny Weasley så mye kjærlighet i de store live-action-filmene som gikk mellom 2001 og 2011. Bonnie Wrights tolkning av karakteren blir ofte oversett, spesielt i de tidligere filmene, men dette er noe hun håper vil bli rettet opp og forbedret i den kommende TV-serien fra HBO.

I en samtale med Variety på et arrangement på Grand Central Terminal i New York i går for å markere at Wizarding World -studenter vender tilbake til sine respektive skoler 1. september, nevnte Wright :

"Så mange ting. Mer av utviklingen av forholdet mellom Ginny og Harry. Det er nyanserte øyeblikk der de begynner å forelske seg. Jeg tror det er mer av den buen av hennes karakter som blir denne lojale hjelperen til Harry, og hvordan hun virkelig forstår og kjenner historien hans og hvem han er, og er den beste partneren for ham.

"Så jeg håper bare at vi får se den utviklingen av den karakteren - og så mange andre karakterer. Hvis vi bare kunne ha hatt fem timer lange filmer. Det er så mange karakterer som har øyeblikk jeg elsker fra bøkene - Neville og Luna - så som fan av bøkene håper jeg at jeg får se mer."

HBOs Harry Potter-serie forventes å ha premiere i 2026, noe som betyr at vi sannsynligvis vil begynne å høre konkrete nyheter og informasjon om rollebesetningene allerede neste år.