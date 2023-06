Bør Activision Blizzard lage et Halo-spill?

HQ

343 Industries har gjennomgått store endringer etter den litt skuffende starten til Halo Infinite, noe som har ført til at enda flere mener et annet studio bør få prøve seg i Halo-universet. Da er det ikke nødvendigvis noen av utviklerne i Xbox Game Studios som slår mange først i disse dager, så da er det jo godt å høre at sjefene ikke utelukker det heller.

For da Stephen Totilo fra Axios fikk snakke med Xbox Game Studios-sjefen Matt Booty denne uken sa sistnevnte følgende om 343 og Halo sin fremtid:

"Jeg føler meg trygg på lederteamet, men teamet som fikk oss hit er sannsynligvis ikke det samme teamet som kommer til å ta oss videre."

Booty nevnte også det potensielle oppkjøpet av Activision Blizzard, og han utelukket ikke at noen derifra lager et Halo etter hvert:

"Hvis noe slikt skulle skje må det komme fra studioene. Det er usannsynlig at vi ville komme inn og diktere det fra toppen."

Ville du vært interessert i et mer actionfylt Halo utviklet av Infinity Ward, et battle royale Halo levert av Raven, en mer barnevennlig variant fra Toys for Bob ellerhva nå enn Blizzard kunne funnet på?