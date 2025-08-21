Bør du skaffe deg Vault Edition når Call of Duty: Black Ops 7 kommer ut?

HQ

Det kommer et nytt Call of Duty hvert år, og hvert år må Activision få det til å se ut som om DETTE kommer til å være noe spesielt og nytt. Vanligvis ser det ut til at de lykkes med det.

Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty kommer ut 14. november 2025, og nå prøver en ny trailer veldig hardt å overbevise deg om å skaffe deg den såkalte Vault Edition, som kun er digital, og koster 99,99 dollar. Og som vanlig bør du definitivt forhåndsbestille denne Vault Edition.

Det mest spennende er nok betaen, og ved å bestille Vault Edition får du tidlig tilgang. "Black Ops 7 Beta kjører 2.-8. oktober, med tidlig tilgang for forhåndsbestillinger og kvalifiserte Game Pass-abonnenter gitt 2. oktober."

Call of Duty: Black Ops 7 kommer også til Xbox Game Pass.



Call of Duty: Black Ops 7 Digital utgave



Tidlig tilgang til den åpne betaversjonen (forhåndsbestillingsfordel)*



Reznov Challenge Pack (forhåndsbestillingsfordel)**



BlackCell (én sesong) (Vault Edition-fordel)



Operatørsamling (Vault Edition-fordel)



Mastercraft-våpensamling (Vault Edition-fordel)



Ultra GobbleGum-pakke for zombier (Vault Edition-fordel)



Permanent opplåsingstoken (Vault Edition-fordel)



Er dette nok til å overbevise deg om å skaffe deg Vault Edition? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.