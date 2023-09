Bør spill være dyrere? Capcom mener det

HQ

Egentlig vil vi alle at alt skal være gratis, så når vi stiller spørsmålet om spill bør bli dyrere vil nok de fleste gamere umiddelbart svare nei. Det er imidlertid noe selskapene vurderer.

På TGS-messen i forrige uke gikk Capcom-president Haruhiro Tsujimoto inn på det kontroversielle temaet og sa at han mener forbrukerne bør betale mer for spill. Akkurat nå ser vi at noen titler selges for rundt 499 kroner mens andre kan koste699 kroner ved lansering. Og da er ikke engang Digital Deluxe-utgavene medregnet.

Tsujimoto mener likevel at det kan være greit å betale litt mer for spill av høy kvalitet. "Med tanke på at lønningene stiger i bransjen som helhet tror jeg det er sunt for bransjen å øke enhetsprisene."

Akkurat nå er økonomien et problem for mange, med stigende levekostnader over hele verden. Tsujimoto tror likevel at spill vil bli solgt uansett hvor tøft det blir: "Selv om det er lavkonjunktur, betyr ikke det at du ikke går på kino eller konsert med favorittartisten din. Spill av høy kvalitet vil fortsette å selge",</em> sier han.

Vil du betale mer for favorittspillene dine?

