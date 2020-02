Borderlands 3 bringer giftemål og ny planet i Guns, Love and Tentacles

Gearbox er tydeligvis ikke glad i oss som ønsker relativt korte overskrifter, for nå de kaller Borderlands 3 sin neste utivdelse Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock har jeg ikke en sjanse. Heldigvis byr ikke spillets andre utvidelse på så rent lite innhold heller.

For det første går turen til en ekstremt kald og vindfull planet kalt Xylourgos, hvor Sir Alistair Hammerlock og Wainwright Jakobs skal gifte seg. Her får vi uansett ikke bare bli med på et vanlig bryllup. Siden det er Gaige fra Borderlands 2 som fikk ansvaret for å planlegge det hele blir det nok av turer ut til villmarken for å kjempe mot de nye fiendetypene du kan se glimt av i traileren under. Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock lanseres den 26. mars, så det er uansett litt under en måned til vi kan starte de festlighetene.