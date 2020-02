Borderlands 3 får høyere level-cap og etterlengtede endringer

Personlig synes jeg Gearbox Software har gjort en fremragende jobb med å forbedre og gi oss mer innhold til Borderlands 3 etter lanseringen i september, men de har ikke tenkt å gi seg med det første heller.

Nå har vi fått vite at oppdateringen som slippes til Borderlands 3 på torsdag vil by en rekke etterlengtede endringer. For det første vil level-capen økes fra 50 til 53. Med et såpass tilfeldig tall som tre sier det seg selv at flere økninger venter i fremtiden etter dette også. Oppdateringen vil også gjøre det mulig å hoppe over filmatiske sekvenser slik at du kommer rett tilbake til gameplay igjen. I tillegg blir det mulig å skru av både hele og deler av Guardian Rank-systemet, velge å ikke delta i spesielle eventer og selvsagt en rekke justeringer som skal få spillet til å både se bedre ut og kjøre bedre.

Utviklerne avslører også at det kommer en oppdatering i mars som blant annet vil forbedre en rekke ting med Fight for Your Life. Det skal for eksempel bli lettere å se hvem som trenger gjenopplivning, la flere gjenopplive samtidig og utvide avstanden man kan samhandle med hverandre på. Mayhem 2.0 vil også være en del av denne, men nærmere informasjon om dette og litt annet vil offentliggjøres under PAX East-messen om litt over to uker.