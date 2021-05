Borderlands 3 får ikke cross-play på PlayStation

Du ser på Annonser

Gearbox har i lang tid sagt at Borderlands 3 ville gi oss muligheten til å la folk på både PC, PlayStation, Xbox og Google Stadia spille sammen, og nå viser det seg at muligeten nærmer seg. Bare ikke helt helt planlagt.

Randy Pitchford, lederen av Gearbox, har lagt ut følgende melding på Twitter:

"Gode nyheter eller dårlige nyheter først? Gode nyheter: En oppdatering til Borderlands 3 som inkluderer støtte for cross-play på alle plattformer har blir klargjort for lansering. Dårlige nyheter: Som en del av sertifiseringen har utgiveren krevet at støtte for cross-play fjernes fra PlayStation-konsollene".

Jepp. Det høres altså ut som om Borderlands 3 veldig snart vil la folk på PC, Xbox og Google Stadia spille mot hverandre mens PlayStation-eiere tydeligvis ikke får muligheten. Forhåpentligvis får vi vite om dette skyldes at Sony av en eller annen grunn har satt seg på bakbeina igjen eller om dette er noe internt hos Gearbox.