Borderlands 4 fremhever PC-ytelsesforbedringer, krasjfrekvens nesten halvert siden desember

Ved lanseringen fikk Borderlands 4 en god del kritikk for å ikke ha god ytelse. Gearbox skal ha æren for at de ikke overlot spillerne til en verden av krasj og avhengig av moddere for å fikse opplevelsen. I stedet har de slått seg ned og fått spillet til en mye bedre tilstand.

I den siste episoden av Gearbox DevCast, så vel som i et praktisk Steam-innlegg, skisserer teamet som jobber med Borderlands 4 hvordan spillets PC-ytelse er forbedret. Spillerne får nå omtrent 20 % bedre FPS når de spiller Borderlands 4, og siden desember har krasjfrekvensen for alle økter nesten halvert seg.

Totalt sett har 17 % av spillerne som opplever et krasj, sunket til 9,35 %. Det er fortsatt ikke perfekt, og Gearbox vet det. "Vi er stolte av arbeidet teamet har gjort for å forbedre Borderlands 4s PC-ytelse siden lanseringen, og vi innser også at vi har mer å gjøre. Vi er med på det i det lange løp!" står det i innlegget.

Dette går utover bare å presse flere FPS ut av GPU-en din, ettersom optimalisering av belysning, skygger og mer skal få spillet til å se bedre ut uten å ofre noe av ytelsen din. Dessuten er det overordnede målet selvfølgelig å få krasjfrekvensen enda lenger ned, slik at spillerne ikke blir tatt fra Kairos før tiden.