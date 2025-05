Borderlands 4 har mer enn dobbelt så stort utviklingsbudsjett som Borderlands 3, "kan" koste $80

HQ

Demningen har blitt brutt, takket være Microsoft og Nintendo, og det ser ut til at vi snart vil se på $ 80-spill som den nye normen. Med ballongbudsjetter og inflasjon var det å forvente, men noen spillere sliter fortsatt med å venne seg til prisøkningen.

Det ser ut til at Borderlands 4 kan bli med i rekkene av $ 80-spill. I følge Randy Pitchford, som nylig snakket på PAX East, er avgjørelsen om prisen på spillet ennå ikke tatt.

"Jeg skal fortelle deg sannheten. Jeg vet ikke hva det blir. Det er sannheten. Jeg skal si det rett ut. Det er en interessant tid," sa han (via GamesRadar). "Det er noen som ikke vil se prisene gå opp, til og med de som bestemmer hva prisene er. Det er andre som aksepterer at spillbudsjettene øker, og det er tariffer for detaljhandelemballasjen. Det begynner å bli tøft der ute, folkens. Borderlands 4 har mer enn dobbelt så stort utviklingsbudsjett som Borderlands 3. Mer enn det dobbelte. Så sannheten er at jeg ikke vet hva prisen kommer til å bli."

Forhåndsbestillinger av spillet åpner snart, i forkant av utgivelsen i september, og Pitchford vet at prisen vil bli satt innen den tid. Inntil da ser det imidlertid ut til at vi kanskje ikke vet hvor mye vi kommer til å betale for Borderlands 4.

Borderlands 4 vil slippes 12. september for Xbox Series X / S, PS5 og PC.