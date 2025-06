Borderlands 4 ser bra ut på Switch 2, sier Gearbox, og var enklere å utvikle

HQ

Borderlands 4 vil være en av de første nye utgivelsene på flere plattformer som lanseres på Nintendo Switch 2. Selv om det ikke vil være tilgjengelig 12. september, når de andre versjonene lanseres, er Gearbox sikre på at det vil bli en virkelig sterk versjon av spillet. Ifølge Chris Brock, Executive Producer, er Switch 2 "kraftig nok til å utvikle Borderlands 4 og se flott ut".

Vi fikk muligheten til å snakke med Brock under vår forhåndsvisning i München, og vi var naturligvis veldig nysgjerrige på Switch 2-versjonen. Borderlands er en av de sjeldne AAA-franchisene med flere plattformer som kan spilles i sin helhet på den første Switch, fra det første Borderlands til Borderlands 3, inkludert The Pre-Sequel og Telltale spin-off. Borderlands 4 Borderlands 3 vil som forventet være eksklusivt for Switch 2, så vi lurte på om den mer moderne Switch 2 var lettere å jobbe med enn den originale Switch (en maskinvare fra 2017, la oss ikke glemme).

"Ja. Switch 2 har vært en enklere plattform å utvikle på enn Switch 1. Det betyr ikke at Switch 1 var supervanskelig å utvikle på, men Switch 2 har vært mer lik det vi er vant til å utvikle på. Jeg lar det bare være med det."

Vi presset litt mer på for å få vite hvordan de anser Switch 2 for å være sammenlignet med PS5, Xbox Series X og PS4. "Det er vanskelig å si sikkert. Den er kraftig nok til å utvikle Borderlands 4 og se flott ut. Jeg kan ikke gi deg flere detaljer".

Det var tydelig at de egentlig ikke hadde lov til å si så mye om Switch 2 på det tidspunktet (intervjuet ble gjort i midten av mai, flere uker før lanseringen av konsollen), så vi gikk i stedet over til andre temaer, som nyvinninger i spillopplevelsen eller endringer i historien og humoren. Du kan lese mer om Borderlands 4 i vår fullstendige forhåndsvisning av Borderlands 4 her, inkludert nytt gameplay fra de tidlige stadiene av historien og utforskning av det de kaller "sømløs verden".