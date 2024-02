Borderlands 4 sterkt antydet av Gearbox-sjefen

Det spekuleres mye i Borderlands 4 for tiden etter at den offisielle X-kontoen til serien begynte å legge ut kryptiske innlegg om serien for to uker siden. Først et om begynnelsen med det første spillet og en uke senere om Handsome Jack i Borderlands 2.

Nå tror fansen at Gearbox varmer opp med å få oss oppdatert på historien for hvert spill - vi mangler fortsatt The Pre-Sequel, Tales From the Borderlands, Borderlands 3 og New Tales from the Borderlands - i tide til PAX East (21.-24. mars). Dette er det samme arrangementet som Borderlands 3 ble annonsert på for lenge siden, så det virker ikke så usannsynlig.

Og i et nylig IGN-intervju med Gearbox-grunnlegger og sjef Randy Pitchford antyder han tydelig at han og studioet hans jobber med Borderlands 4 når han blir spurt om hvilken Borderlands-tittel han liker best:

"Hør her, vi har ikke engang annonsert noe om det. Det er helt klart at vi jobber med noe. Og jeg vet hva vi jobber med, og herregud... Det er det beste vi noensinne har gjort. Jeg gleder meg, men tiden er ikke inne ennå. Det er ikke tid ennå. Det vil komme en tid."

Dette bør være så nærme en avsløring av Borderlands 4 han kan komme uten å faktisk gjøre det, eller hva tror du? Uavhengig av et nytt spill får vi uansett litt Borderlands-underholdning i år, da filmen har premiere 9. august. I går fikk vi se den overraskende lovende traileren som du finner her.