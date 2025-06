Borderlands 4 avslører hemmelighetene bak å lage Vault Hunters

HQ

Fra Roland til Vex. vi har alle våre favoritt Vault Hunters fra Borderlands-spillene. Deres evner, personligheter og design er alle varierte, og - ifølge en fersk utviklervideo - skal det mye til for å bestemme hvert aspekt av en Vault Hunter.

"Hvem som helst i selskapet kan pitche en Vault Hunter", sier administrerende direktør for narrative Lin Joyce. "Vi spiller spillet så mye at vi begynner å tenke på hva vi ønsker å se i det neste. Vi samler inn pitcher på selskapsnivå. Vi går gjennom disse pitchene og snevrer dem inn. Ofte tar vi elementer fra flere pitcher og setter dem sammen for å lage noe enda tøffere."

Det ser ut til at døren er mye mer åpen enn man først skulle tro når det gjelder å skape en Vault Hunter. Det kommer forslag fra hele Gearbox, og det er ikke bare et mindre team som bestemmer våre spillbare karakterer i fremtiden. For Borderlands 4 har vi Vex, Rafa, Harlowe og Amon klare til å ta Kairos. Vi får se om disse nye heltene kan innfri forventningene til noen av seriens beste.