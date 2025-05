Borderlands 4 vil ikke ha et minimap

HQ

Borderlands 4 Pitchford ser allerede ut til å gjøre noen endringer i formelen vi kjenner fra tidligere spill. Det er flere måter å krysse verden rundt oss på denne gangen, og vi forlater endelig Pandora helt og holdent for en ny planet.

Vi må imidlertid stole på vår egen forstand for å utforske denne verdenen, ettersom Borderlands 4 fjerner minimapet som har vært med i tidligere spill. Randy Pitchford bekreftet dette på PAX East (via PCGamer), hvor han sa at et lokalt kart ikke var en god idé for dette spillet.

"Vi laget en stor jævla verden," sa Pitchford. "Og mange av tingene du gjør kan være lokale, men mange av tingene du gjør eller ønsker å gjøre er der ute [i den store verden], og et lokalt kart er ikke en god måte å navigere på når du tenker på mål og muligheter - flere på samme tid som kan være milevis unna - og et kompass hjelper oss virkelig med å gjøre det."

"Vi vil at du skal spille spillet og ikke spille kartet", sa Pitchford. "Så vi forpliktet oss, og vi investerte alt i dette kompassystemet, og du har fortsatt det store kartet. Det er bare ett klikk unna. Og vi har lagt inn flere kule ting der enn vi noen gang har gjort før."

Til tross for at du ikke har et minimap, vil det finnes måter du kan se hvor du er på vei. Et kompass vil som nevnt være tilgjengelig, ved siden av det større verdenskartet. En ny GPS vil også gjøre det mulig å se hvilke stier du må følge for å nå målet ditt på verdenskartet.

Borderlands 4 lanseres 12. september til PC, PS5 og Xbox Series X/S.