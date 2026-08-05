Borderlands filmregissør: «It var en film som ikke tilhørte noen

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Det ville være en overdrivelse å si at « Borderlands-filmen tok markedet med storm, og verken kritikere eller kinogjengere var imponert. Den viste seg å bli en massiv fiasko, og ikke engang seriens fans var fornøyde. Men hva gikk egentlig galt?

Nå har regissør Eli Roth (kjent for brutale skrekkfilmer som «Cabin Fever» og «Hostel») kommentert saken i et intervju med Variety, og forklart at han hadde en annen og betydelig mer moden versjon, som studioet imidlertid ikke trodde på. I stedet ønsket de å senke aldersgrensen, og resultatet, sier han, ble en film uten målgruppe:

«Du endte opp med noe som ikke tilhørte noen. Det er ikke en barnefilm, men den prøver å appellere til alle. Den er for spillere, men den har ikke den volden spillerne ønsker, fordi den ikke kan være så ekstrem – det koster for mye. Du ender bare opp med en film som verken er fisk eller fugl.»

Hans neste film har premiere denne uken: «Ice Cream Man», som ser ut til å markere en tilbakevending til de betydelig mer voldelige filmene vi vanligvis forbinder med Roth.