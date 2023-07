Borderlands har premiere i august 2024

Det begynte veldig lovende da regissør Eli Roth sa at han skulle lage en stjernespekket film basert på den svært populære Borderland -serien. Når vi toppen av dette etter hvert fikk med stjerner som Jack Black, Cate Blanchett, Kevin Hart og Jamie Lee Curtis ble det enda bedre. Innspillingen startet i 2021 og var ferdig i juni 2022, men siden har vi ikke hørt så mye offisielt. For å gjøre vondt verre var de få tingene vi hørte problematiske, inkludert ganske massive omopptak og manusforfatter Craig Mazin som distanserte seg fra prosjektet. Men nå ser ting ut til å ha beveget seg i riktig retning, for Lionsgate har nå bekreftet at filmen får premiere 9. august neste år.

Ettersom det fortsatt er over ett år igjen til premieren, kan vi ikke forvente en skikkelig trailer med det første, men forhåpentligvis kan vi få en teaser rundt The Game Awards i desember.