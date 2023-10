Borderlands-regissør beskriver filmen som "en god tur"

HQ

Vi venter fortsatt på mer konkret informasjon om Borderlands-filmen etter de nylige ominnspillingene og den lange perioden med stillhet. Selv om det virker usannsynlig at det snart kommer en trailer har regissøren Tim Miller, som steppet inn for å dekke filmens reshoots, nå snakket med Collider om hvorfor han bestemte seg for å ta over prosjektet.

"Hovedgrunnen min, bortsett fra at jeg er veldig glad i videospillbransjen og ønsker at alle videospillfilmatiseringer skal lykkes, er, for å være ærlig at jeg ville jobbe med Cate Blanchett, Kevin [Hart] og Jamie Lee Curtis. Og Ariana Greenblatt, den unge damen som spiller Tiny Tina, er fantastisk, som alle kjenner fra Barbie-filmen."

Miller snakket deretter litt mer om hvordan filmen utvikler seg, og la til: "Filmen reiser seg og beveger seg. Det er en god opplevelse."

Borderlands-filmen har Blanchett i hovedrollen som Lilith, Hart som Roland, Curtis som Tannis, Greenblatt som Tiny Tina, Florian Munteanu som Krieg og Jack Black som Claptrap. Filmen skal etter planen ha premiere i august 2024, noe som betyr at vi forhåpentligvis får se en trailer senest tidlig i 2024.