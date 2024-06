Borderlands-regissøren ville unngå å lage en remake av Guardians of the Galaxy

HQ

Når man ser på traileren for Borderlands er det vanskelig å ikke trekke sammenligninger med Guardians of the Galaxy. En sammenrasket gjeng med helter som samles for å lete etter en mektig og mystisk gjenstand i verdensrommet? Likhetene er åpenbare, og til og med regissør Eli Roth har lagt merke til dem.

I en samtale med TotalFilm (takk, GamesRadar) sa Roth at han ikke hadde som mål å lage en Guardians of the Galaxy-klone. "Det kommer til å være likheter uansett hva du gjør, bare på grunn av emnets natur. Jeg var veldig bevisst på å ikke lage en ny versjon av Guardians. [Publikum vil] se filmen, og de vil se at den er annerledes."

Han snakket også om hvordan han ikke vil at Borderlands bare skal bli sett på som en videospillfilm. "Jeg sa: 'Jeg vil ikke at [publikum] skal si: 'Å, det var en god videospillfilm'. Jeg vil at de skal si: 'Det var en veldig morsom science fiction-film, punktum'," sa han.

Borderlands slippes på kino 9. august.