Borderlands: The Handsome Collection er gratis på PC

Nå er ikke slike nyheter like spennende når vi egentlig har visst om dem i flere uker, men hvem klager over å få gode spill gratis? Epic Games kan endelig bekrefte at du...

Borderlands Collection og Pre-Sequel oppdateres

den 21 mai 2015 klokken 11:25 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Gearbox Software sluppet et par massive oppdateringer til Borderlands: The Pre-Sequel (PC/PS3/Xbox 360) og Borderlands: The Handsome Collection (PS4/Xbox One)....