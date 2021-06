Borderlands-inspirerte Roboquest kommer til Xbox snart

RyseUp Studios meddeler at deres celshadede Steam-suksess Roboquest, som ble sluppet i fjor høst, er på vei til Xbox. Om du ikke er kjent med dette actioneventyret, så er det en roguelike i førsteperson som åpenbart er inspirert av Borderlands. Spillet er ennå en del av Early Access-programmet og når det lanseres på Xbox er det via Xbox Game Preview-programmet, og det er også bekreftet til Xbox Game Pass ved lanseringen.

I et nylig publisert blogginnlegg byr RyseUp-sjefen Milen Ivanov på en kort beskrivelse av spillets historie og miljø:

"The year is 2700. Climate change and wars have changed the face of the world that we currently know. Humans live scattered throughout the desert, struggling to survive. A young scavenger girl named Max stumbles across an old Guardian robot, lying abandoned in the sand. She activates him, knowing that possession of a Guardian will give her an advantage at surviving. Turning on the old Guardian kicks off a dangerous journey that will take the unlikely pair from dangerous canyons to vast cities searching for answers to mysteries that may save humankind."

For øyeblikket er det faktisk tilbud på Roboquest på Steam, og frem til den 22. juni kan du kjøpe spillet med 30% rabatt.