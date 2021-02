Borderlands-skaperne kjøpt opp av THQ Nordic

Du ser på Annonser

Jeg har mistet tellingen på antall studioer THQ Nordic, eller Embracer Group som moderselskapet kaller seg i disse dager, men nå har de skaffet seg en skikkelig storhet.

Selskapet kan nemlig avsløre at det har kjøpt Gearbox Entertainment. For de som ikke vet det er sistnevnte skaperne av blant annet Borderlands og Brothers in Arms, så når svenskene i Embracer allerede eier franchiser som Darksiders, Dead Island, Kingdoms of Amalur, Metro, Saints Row, TimeSplitters og Wreckfest må det være lov å si at de kan ha en meget spennende fremtid.

Hva selve prisen angår er ikke den småtteri heller, for Randy Pitchford og kompani får omtrent 3,12 milliarder (1,5 milliarder av disse i aksjer) kroner med en gang, samtidig som at de kan få omtrent 8,73 milliarder kroner ekstra om de oppfyller bestemte finansielle og operasjonsmessige krav de neste seks årene. Man kan altså trygt si at Embracer-eieren Lars Wingefors har nok penger til at Gearbox vil kunne få langt mer å lage spennende spill for, så det er lov å håpe på mye spennende fra dem fremover.