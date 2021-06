Borderlands-skapernes Tiny Tina's Wonderlands bekreftet

I juni la jeg ut Secret Upcoming Games-artikkelen min hvor jeg blant annet nevnte et hemmelig Borderlands-spill som vil gjøre ting litt annerledes, og nå har det blitt offentliggjort.

Som forventet etter registrering av navnet vil spillet altså hete Tiny Tina's Wonderlands, noe som skyldes at det vil følge i fotsporene til Borderlands 2 sin Tiny Tina's Assault on Dragon Keep-utvidelse ved å være i den helsprø jenta sin fantasi. Vi får ikke vite noe særlig om hvordan gameplayet vil være annerledes i annonseringstraileren, men skuespilleren Ashly Burch fortalte i ettertid at det blant annet blir mulig å lage sin egen figur. Nærmere informasjon skal komme senere i sommer, mens selve spillet kommer en gang neste år.