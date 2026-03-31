Borislav Mihaylov, VM-helt fra 1994 og tidligere president i det bulgarske fotballforbundet, dør 63 år gammel

Borislav Mihaylov er død i en alder av 63 år, fem måneder etter å ha fått et hjerneslag. Mihaylov er en legende i bulgarsk fotball, og var president i det bulgarske fotballforbundet mellom 2005 og 2019, og senere mellom 2021 og 2023, den presidenten som har sittet lengst, i tillegg til å være medlem av UEFAs eksekutivkomité.

For fotballfans huskes Borislav Mihaylov som tidenes beste målvakt i Bulgaria, og han var kaptein på landslaget som tok en historisk fjerdeplass i VM i 1994, der han reddet to straffer under straffesparkkonkurransen mot Mexico i åttedelsfinalen. Landslagets daværende trener, Dimitar Penev, døde også nylig, 3. januar, i en alder av 80 år.

Mihaylov spilte 102 landskamper for Bulgaria mellom 1983 og 1998, og deltok blant annet i UEFA Euro 1996. Han spilte for Levski Sofia, Botev Plovdiv og Slavia Sofia i hjemlandet, i tillegg til klubber som Belenenses i Portugal, Mulhouse i Frankrike og Reading i England.