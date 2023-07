Bortført jente funnet av FBI takket være Switch

HQ

En svært tragisk historie har fått en lykkelig slutt i Arizona, da en 15 år gammel kidnappet jente er funnet takket være Switch. Hun ble bortført av den 28 år gamle seksualforbryteren Ethan Roberts, som tok henne med seg hjemmefra til Virginia. Men hun fikk med seg Switch.

Nylig brukte hun konsollen til å se på YouTube og laste ned et spill, noe som ble oppdaget av en av vennene hennes, som umiddelbart ringte myndighetene. Med litt teknisk magi fra FBI og Nintendos IP-adresse kunne hun lokaliseres og returneres trygt til familien.

Ethan Robers kan se frem til 30 år i føderalt fengsel, og Frank Milstead, direktør for Arizona Department of Public Safety, sier til ABC15:

"Det er sannsynligvis ikke noe noen hadde tenkt på på dette tidspunktet. Det faktum at noen andre lenger ned i veien - et annet barn - var smart nok til å tenke: 'Hei, hør her, venninnen min er på nettet, og hun er savnet, og jeg må fortelle det til noen'.

Alt er koblet til Wi-Fi og LTE (Long Term Evolution Devices). En mobiltelefon, en iPad, en klokke, hva som helst - du kan bruke disse tingene til å lokalisere folk. Skurkene må vite at politiet følger med, og at du etterlater deg et digitalt fotavtrykk overalt hvor du går. Vi kommer til å finne deg."

Takk, Eurogamer.